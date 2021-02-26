Бюджет Дніпропетровщини 2021 остаточно скоригувати. На сесії обласної ради прийняли план розвитку регіону на поточний рік. Кошти розподілили на медичні, освітні, екологічні, культурні та інфраструктурні проєкти. Лише на будівництво запланували понад 2,5 мільярди гривень. Що саме збираються звести — Таїсія Скрипник розкаже.

Дитячі садки, школи, стадіони та дороги. Це далеко не повний перелік того, що візьмуться будувати на Дніпропетровщині цього року. На четвертій сесії обласної ради нарешті остаточно визначили, на що саме підуть бюджетні кошти.

Кошти витратять на втілення близько сотні інфраструктурних проєктів. Так у Дніпрі, Кам’янському, Марганці, Нікополі реконструюють школи. Візьмуться і за дитсадки, деякі відновлять. У Покрові та Старих Кодаках взагалі зведуть “з нуля”.

Планують розв’язати й проблему з водопостачанням для кількох районів.

Виділили гроші й на ремонт закладів охорони здоров’я.

Найбільший об’єкт, який збираються реконструювати, — то дитяча лікарня №5 у Дніпрі. Обіцяють створити медзаклад нового рівня.

Не забули й про тих, хто зараз на передовій боротьби з коронавірусом. 8 мільйонів заклали на допомогу медпрацівникам, які хворіють на COVID. Вони отримуватимуть по 10 тисяч гривень компенсації.

Активно будуватимуть й дороги, на них витратять 1,3 мільярда. Також візьмуться за питання екології.

Нарешті розв’язали й питання щодо утримання соціального центру дітей та сімей “Добре вдома”. Адже через адміністративну реформу заклад втратив “власника” та фінансування.

Загалом бюджет Дніпропетровщини складає понад 9 мільярдів гривень та є найбільшим серед усіх областей України.