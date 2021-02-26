В області +421 випадок коронавірусу

В Україні за 2 дні препаратом CoviShield вакцинували майже півтори тисячі медпрацівників. 7 з них повідомили про побічну реакцію після щеплення. Але в МОЗ запевняють, такий перебіг подій передбачений виробником. Тим часом кількість нових випадків COVID-19 лише зростає. Вже дві доби в Україні фіксують понад 8 тисяч інфікованих. Детальніше про ситуацію — дивіться далі.

В країні за два дні вакцинували майже півтори тисячі медпрацівників. Зареєстровано кілька випадків ускладнень – 1 в Чернігівський та 6 – у Черкаський. Стільки медиків повідомили про побічну реакцію після щепленням індійською вакциною. Але, за слова головного санітарного лікаря, це не привід для хвилювання.

За останню добу в Україні знов понад вісім тисяч нових інфікованих на коронавірус. Критичною залишається ситуація у Прикарпатті. На Івано-Франківщині лікарні настільки переповнені, що вже не можуть приймати хворих. Вся ця зона відсьогодні червона. Потерпає також Вінницька область. На Дніпропетровщині також добове зростання +421 випадок. У лікарні Мечникова перебувають 50 COVID хворих, 15 у вкрай тяжкому стані.

Єдиним швидким способом досягти колективного імунітету залишається вакцинація. В нашій області вона стартувала у четвер. Поки жодного негативного випадку. Препарат зберігається на базовому складі, найближчим часом, окрім Дніпра, охоплять й інші населені пункти.

За словами головного санітарного лікаря, поки в Україні не виявили Британського, Південноафриканського або Бразильського штамів вірусу. Про це свідчать результати зразків, які відправлялись в клініку Шаріте.

Вітчизняні інфекціоністи прогнозують зростання хворих на коронавірус в Україні. Очікується, що пік припаде на березень-квітень.