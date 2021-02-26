На ще одній вулиці Новомосковська з’явилося вуличне освітлення. Яскраві й водночас енергоощадні ліхтарі встановили з ініціативи депутата міськради Олександра Бугайова. Раніше, скаржаться місцеві, ввечері вулицею було страшно ходити. Як ситуація змінилася зараз — дивіться в сюжеті наших кореспондентів.

Новомосковськ, вулиця Басейна. Раніше її освітлювали усього 3 ліхтарі. Місцеві згадують: боялися тут ходити після заходу сонця. Тим більше, відпускати ввечері малечу на дитячий майданчик.

У планах комунальників на 2021 рік освітлення цієї вулиці не було. Тож місцеві вирішили звернутися до депутата новомосковської міськради Олександра Бугайова. А він, своєю чергою, організував співпрацю комунальників із Новомосковським трубним заводом Інтерпайп.

І от буквально за 2 тижні після звернення місцевих, на вулиці Басейній встановлені 13 сучасних LED-ліхтарів.

Раніше так само після звернення депутата освітили сусідню вулицю — Садову. Отож, зрозуміло: ініціатива та активність місцевих жителів по справжньому дієва. Чиновники та депутати закликають звертатися до них із проблемними питаннями.