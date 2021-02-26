Вихованці центру соціальної підтримки “Довіра” потрапили на незвичайну екскурсію

Стати рятувальником. Таку мрію плекає 9-річний вихованець центру підтримки дітей. Лист, де хлопчик висловив свої сподівання, став приводом для організації дуже цікавої екскурсії. Благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей”, Дніпровська міськрада та служба надзвичайних ситуацій об’єднали зусилля у справі профорієнтації молодого покоління. Про яскраві враження дітей, які дізналися багато чого корисного та навіть посиділи у кріслі заступника мера, — далі в сюжеті.

Заступник міського голови Едуард Підлубний надав можливість гостям посидіти на своєму робочому місці, але підкреслив: аби отримати таку роботу, треба старанно вчитись.

Вихованці центру соціальної підтримки “Довіра” побачили, що ситуаційний центр Дніпра — це не лише “очі” нашого міста. Завдяки організації відеоспостереження можна вчасно виявити порушників та ліквідувати надзвичайні ситуації. У дніпровській міськраді діти також відвідали виставки присвячені АТО та ліквідаторам наслідків на Чорнобильській АЕС.

Благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей”, за підтримки управління ДСНС, також організував дітям екскурсію у пожежну частину. Поштовхом для об’єднання зусиль міськради, надзвичайників та благодійного фонду став лист 9-річного Михайлика, який написав, що мріє стати рятувальником. Хлопчик передивляється документальні та художні фільми з цієї тематики й хотів би дізнатись ще більше.

Михайлик Тараненко, який написав листа про свою мрію стати рятувальником, навіть не здогадується — яких зусиль потребувала організація екскурсії для вихованців центру соціальної підтримки. Стати рятувальником хлопчик вирішив, бо колись став свідком пожежі. Мама хлопчика позбавлена батьківських прав, він її навіть не пам’ятає.

Вихованці центру соціальної підтримки “Довіра” отримали багато корисної інформації та незабутні враження.

Щоб мрії дітей збувалися, їм потрібно докласти певних зусиль. А Фонд Марії Пінчук “За дітей” готовий допомогти в цьому.