Вечірня прогулянка обернулася поліцейським знущанням

01.03.2021 19:30

Приниження від тих, хто має нас захищати. Редакторку 11 каналу обшукали патрульні поліцейські, начебто підозрюючи у викраденні мобільного телефону. Інцидент стався цієї суботи на одному житломасивів. Пару, що мирно йшла вулицею, зупинили начебто за схожими прикметами. Коли не знайшли телефон — вирішили шукати наркотики. Нишпорили по кишенях, змусили роздягтися та навіть вдались до погроз. Як пояснюють свої дії правоохоронці та чи законні вони — думка юристів далі в сюжеті.

Сотні коментарів, понад 2 тисячі репостів. Допис нашої редакторки сколихнув мережу. Марина згадує: ввечері суботи із чоловіком вони поверталися додому. Аж раптом поруч зупинився патрульний автомобіль. Поліцейські пояснили: неподалік викрали телефон, отож подружжю доведеться пройти перевірку.

Спершу жінку попрохали показати вміст сумочки.

“Вона почала лізти туди ручками — я її одразу зупинила. Й почала сама виймати: ви ж бачите, що жодного телефону там взагалі немає. Вона тоді змінила версію і сказала: ми шукаємо заборонені речовини. Й тоді я зрозуміла, чим це може закінчитися, і витрусила свою сумочку просто тут.”

Далі замість поверхневої перевірки патрульні почали справжній обшук, вважає Марина. Патрульна частково залізла їй в кишеню. А потім взагалі змусила роздягтися — зняти шапку та розстебнути пальто.

Ані заборонених речовин, ані телефону не знайшли. Замість вибачення — пригрозили звинуватити пару в розпитті спиртного.

Поліцейські вважають — тут все гаразд: саме завдяки поверхневим оглядам вдається ловити злочинців по гарячих слідах. Так лише минулого тижня розкрили 6 із 7 пограбувань. Чи коректно поводили себе правоохоронці із Мариною — наразі з’ясовують.

“Приділено увагу даному випадку, спілкуються із патрульними, чи насправді це було в межах законодавства та етичних норм.”

Юристи ж наголошують: без слідчо-оперативної групи та понятих поліцейські можуть проводити хіба що поверхневу перевірку людини.

“Такий захід, як поверхнева перевірка, він не передбачає можливості й права обшукувати кармани людини, вимагати роздягнутися. Ми бачимо, що поліцейські певною мірою перевищили свої повноваження. В цьому випадку поліцейські здійснили не тільки поверхневий огляд, а фактично здійснили особистий огляд людини, фактичний обшук.”

Натомість обшук та особистий огляд — застосовують до людини, стосовно якої є обгрунтовані підозри, що саме вона вчинила правопорушення. Зокрема, якщо її спіймали в момент здійснення крадіжки, або безпосередньо на неї вказують свідки.

 

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