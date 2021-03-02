Увесь час тяжко працював, захворів та став непотрібним. Трагічна історія — але вона не про людину. У копитних в житті також бувають важкі випробування. До Дня захисту коней – кореспонденти 11-го вирушили до рятівників цих тварин. Й побували в притулку, де конячки тепер щасливі й захищені. Дивимось.

Величні тварини, вірні та доброзичливі. З давніх-давен коні допомагали людям, а ті, своєю чергою, їх поважали. У 2005 році американець Колін Пейдж заснував Всесвітній День захисту коней. І тепер 1 березня його відзначають чи не в кожній країні.

Їх миють, розчісують та перевдягають. А коли потрібно? то й стрижуть. У кінно-спортивній школі Олімпійського резерву за конями доглядають не гірше, ніж у модних спа-центрах. Тут цілих шістдесят тварин. І всі вони оточені турботою. Та головне, кажуть у закладі, коні повинні бути завжди ситі.

Кращі з кращих. Саме так про своїх коней каже директор спортивної школи. Всі тварини тут не тільки виховані, а й треновані. У кожного не один титул та чималий досвід у змаганнях.

Верховій їзді діти тут навчаються з десяти років. Кожен має свого коня. Ще з перших днів маленьким вершникам розповідають, як правильно спілкуватися з тваринами.

Люблять коней та доглядають як за малим дітьми й у притулку “Пегас”. Сюди, зазвичай, потрапляють коні із тяжкими долями. Любашу, наприклад, забрали у м’ясника. Вона хворіла на пневмонію та ледве дихала.

Таких, як Любаша тут ще 16 коней з не менш трагічними історіями. Хтось з останніх сил возив дрова чи орав поля, а когось забрали з прокату. Та у притулку вони знайшли справжню домівку, де їх люблять та поважають.

Та попри все, коні з “Пегасу” мають нескінченну жагу до життя. І охоче дарують частинку своєї енергії гостям. Якщо ви маєте поганий настрій або просто хочете побути на самоті — вони неодмінно у цьому допоможуть.

Загалом, коні — це не тільки про швидкість та красу. Це ще про любов і довіру. Вони мають велике серце, у яке можуть впустити людину. Головне — бути з ними щирими.