Ректору Дніпровської політехніки вручили сертифікат реєстру Рекордів

В Дніпрі вручили сертифікат національного реєстру Рекордів України. В категорії “Людські досягнення”-“Найтриваліший стаж роботи на посаді ректора університету” рекордсменом визнано Академіка Геннадія Півняка- ректора Дніпровської політехніки. Нагадаємо, що науковець займає цю посаду з 1982 року.

Засідання колективу дніпровської політехніки цього разу проходило не так, як зазвичай. А за присутності представників національного реєстру Рекордів України. В категорії “Людські досягнення”-“Найтриваліший стаж роботи на посаді ректора університету” рекордсменом визнано Геннадія Півняка.

Отримати такий сертифікат досить непросто. Експертна комісія ретельно перевіряє всі дані. І тільки після висновку фахівців реєструють рекорд.

Геннадій Півняк очолив виш у 1982 році. З тих часів навчальний заклад кілька разів змінював назву, але не зраджував високому статусу Університету.

Про популярність Дніпровської політехніки свідчить кількість студентів. Сьогодні у виші їх майже 10 тисяч.

У виші постійно розширюється кількість спеціальностей. «Дніпровська політехніка» надає студентам можливість стажуватися закордоном, отримувати міжнародні гранти і дипломи європейських університетів-партнерів.