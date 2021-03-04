Ректору Дніпровської політехніки вручили сертифікат реєстру Рекордів

04.03.2021 18:33

В Дніпрі вручили сертифікат національного реєстру Рекордів України. В категорії “Людські досягнення”-“Найтриваліший стаж роботи на посаді ректора університету” рекордсменом визнано Академіка Геннадія Півняка- ректора Дніпровської політехніки. Нагадаємо, що науковець займає цю посаду з 1982 року.

Засідання колективу дніпровської політехніки цього разу проходило не так, як зазвичай. А за присутності представників національного реєстру Рекордів України. В категорії “Людські досягнення”-“Найтриваліший стаж роботи на посаді ректора університету” рекордсменом визнано Геннадія Півняка.

Отримати такий сертифікат досить непросто. Експертна комісія ретельно перевіряє всі дані. І тільки після висновку фахівців реєструють рекорд.

Геннадій Півняк очолив виш у 1982 році. З тих часів навчальний заклад кілька разів змінював назву, але не зраджував високому статусу Університету.

Про популярність Дніпровської політехніки свідчить кількість студентів. Сьогодні у виші їх майже 10 тисяч.

У виші постійно розширюється кількість спеціальностей. «Дніпровська політехніка» надає студентам можливість стажуватися закордоном, отримувати міжнародні гранти і дипломи європейських університетів-партнерів.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

У Криворізькій колонії кримінальний авторитет постачав засудженим наркотики

05.03.2021 17:48

На Дніпропетровщині кількість хворих пішла у гору +497 випадків

05.03.2021 17:45

Україна хоче відмовитись від сезонного переведення годинників

05.03.2021 17:39

На вулицях Яворницького та Акінфієва відремонтували фасади будинків

05.03.2021 17:36

Торгівлю червонокнижними первоцвітами почали моніторити ще з середини лютого

05.03.2021 17:32

Найближчим часом у вільному доступі з’явиться аудіокнига “Скарби Олександра Поля”

05.03.2021 17:28
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com