Бойовиків ЛНР заочно засудили до довічного ув’язнення

16.03.2021 19:04

Красногвардійський районний суд у Дніпрі визнав ексватажка терористичної організації ЛНР Ігоря Плотницького та двох його поплічників винними у причетності до збиття літака ІЛ-76 у 14-му році. На той момент Плотницький був командиром незаконного збройного формування «Зоря», Андрій Патрушев — його заступником, Олександр Гурєєв — командиром формування «Витязь». Дії цих осіб кваліфікують як терористичний акт.

Нагадаємо: в червні 2014-го над Луганським аеропортом бойовики з ПЗРК збили український літак ІЛ-76. На його борту були 40 військових та 9 членів екіпажу — ніхто не вижив.

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