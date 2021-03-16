За добу в області +269 нових інфікованих на коронавірус

В Україні оновили перелік карантинних зон. У червоній залишаються 4 області — Житомирщина, Прикарпаття, Закарпаття та Буковина. Ще 10 – у помаранчевій. У МОЗ заявили, якщо більшість регіонів стануть червоними, буде введений жорсткий локдаун. За минулу добу в Україні було зафіксовано понад 9,5 тисяч нових випадків коронавірусу. Про ситуацію в країні та регіоні — далі.

Від початку епідемії захворіло вже майже півтора мільйона українців. З них 9 тисяч 642 за минулу добу. Найбільшу кількість випадків виявили у Києві, а також Львівській, Одеській, Харківській та Вінницькій областях.

Окрім 4 областей, що в червоній зоні, ще 10 – знаходяться у помаранчевій. За словами міністра МОЗ, у разі потрапляння половини регіонів до червоного рівня небезпеки, в країні введуть жорсткий локдаун, який зможе загальмувати розповсюдження хвороби.

На Дніпропетровщині також зростає кількість інфікованих. Хоча на тлі інших областей, ситуація більш-менш прогнозована. За минулу добу в нас +269 нових інфікованих на коронавірус. В службі екстреної медицини кажуть про збільшення викликів.

В області триває вакцинація. На сьогодні вже щепили майже 4 тисячі громадян. Вже перейшли до другого етапу імунізації, коли окрім медиків з ковідних центрів, охоплюють й лікарів з інших установ.

А Міністерство освіти рекомендує школярам і студентам знову перейти на “дистанційку”. ДО цього кроку вже вдались у Львівській та Одеській областях. Також в Міносвіти радять за потреби подовжити весняні шкільні канікули.