У КБ «Південне» розповіли про виробництво деталей для ракетоносіїв

59 років тому саме в цей день ракетоносій «Космос» вивів на навколоземну орбіту перший апарат, розроблений у КБ «Південне». Тож 16-е березня відзначається на підприємстві як старт саме космічного напрямку. Наш Єгор Ромахло потрапив на ексклюзивну екскурсію до цього осередку високих технологій. Про виробництво деталей для ракет та супутників — дивіться просто зараз.

Конструкторське бюро, що заснували у далекому 1954 році, спочатку мало на меті проєктування стратегічних ракетних комплексів. Саме тут розробили знамениту на весь світ Р 36-М, більш відому як “Сатана”. Та з часом вектори змінилися й на підприємстві почали займатися ще й підкоренням космосу.

Наразі кількість успішних запусків космічних апаратів перевалила за вісімсот. Й бюро продовжує вдосконалювати технології. Першою нашою зупинкою стане місце, де створюють деталі для ракетоносіїв.

Здавалося б, звичайний бак. Однак його створили з полімерно-композитних матеріалів.

Використовують цю технологію й під час створення обшивки космічного апарату. При цьому міцність конструкції залишається на рівні.

А ось вже повноцінна деталь для майбутнього супутника. Також виконана із вуглепластику.

А тепер уявіть — усі ці деталі створені з полімерно-композитних ниток й клею. Виробниче обладнання чимось нагадує ткацький станок.

Далі виріб має пройти ще кілька ступенів обробки. Прикладом, ось цей п’яти координатний станок доводить деталь до ідеалу.

Деталі майбутніх ракет потрібно ще вкрити теплоізоляцією та висушити.

Потрібна деталь саме з металу? Не біда. Тут є ЗD принтер, який створить потрібний елемент зі спеціального порошку. Цей метод має багато переваг. По перше, підвищення міцності виробу.

А ще це набагато швидше, ніж відливати аналогічну деталь класичним способом.

А це вже цех випробовування космічних апаратів. А ось тут за склом — український супутник “Січ 2-1”, який саме зараз готується до запуску на орбіту землі.

Цей супутник цілком і повністю розроблений та зібраний у Дніпрі. Наразі тривають його електрорадіо технічні випробування.

Також у КБ запевняють, підприємство має усі можливості для самостійного створення повноцінних космічних апаратів.

Наразі випробовування супутника “СІЧ 2-1” завершені на 75%. Запуск апарату планується на цей рік.

Та це була лише частина нашої подорожі. Вже завтра ви побачите найпотужніший суперкомп’ютер України, зможете прогулятися поверхнею Місяця та дізнаєтесь нові подробиці у створенні чергового ракетоносія “Циклон 4-М”.