Анонсовані зміни в умовах підтримки дніпровських ОСББ та ЖБК

17.03.2021 18:31

На наступній сесії міськради планують внести правки у програму співфінансування. Про нові можливості впорядкувати житловий фонд Дніпра — далі у сюжеті.

Програма співфінансування ОСББ працює у Дніпрі з 2016 року. За цей час провели понад 2 тис. ремонтів. Найчастіше ремонтували дахи, замінювали вікна у під’їздах та впорядковували придомові території. Закон про публічні закупівлі, який вийшов минулого року, потребує внесення кардинальних змін у цю програму. Тепер тендер проводять на замовлення від трьох тисяч гривень. Тому було створене спеціальне управління, яке бере на себе документальне супроводження операцій. Дніпровська міськрада збільшує свою частину і відповідно зменшує частку фінансування з боку ОСББ.

Процедура співпраці матиме такий вигляд: голова ОСББ надає в управління міськради заявку на роботи. Там роблять експертизу. Далі підрядник бере участь у тендері управління міськради, у разі перемоги — підписує пряму угоду з головою ОСББ. І отримає оплату праці тільки після підпису акту виконаних робіт.

У перспективі мешканці приватного сектора — голови ОСН, або квартальні — теж зможуть подавати свої проєкти до управління міськради. Така форма роботи дозволить вдосконалити фінансування відновлення житлового фонду.

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