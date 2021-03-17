Жителі Чечелівського району скаржаться на повний занепад кількох вулиць

По коліно в багнюці! Жителі Чечелівського району у Дніпрі скаржаться на тотальне бездоріжжя. Зараз їхні вулиці більше нагадають болото. Люди вимушені стрибками діставатися більш-менш чистих ділянок. Чи є бодай якась надія, що ситуація зміниться на краще — дивіться у наступному сюжеті.

Справжнє болото утворилось на вулицях Суворова та Будівельників. Пройти пішохідною частиною можна хіба що в гумових чоботях. Альтернатива — обходити проїжджою частиною.

Винести сміття — то цілий квест. Спершу треба залишити дитину біля тротуару, а вже потім діставатися баків. Наталія Іванівна каже, іншого виходу немає. Додає — іноді самостійно пройти крізь бруд та глибокі калюжі нездатна, а проїхати тут візочком взагалі неможливо.

Заасфальтованих доріг, цілих бордюрів, чистих тротуарів жителі цих вулиць ніколи не мали. До таких реалій вже пристосувались, втім перспектива життя в болоті зовсім не влаштовує.

Ситуація у дворах не краща. Чи не біля кожного під’їзду розмита дорога, багнюка та калюжі. Пані Євгенія мешкає у будинку №29 по вулиці Будівельній. Розповідає — до тотального бездоріжжя у цьому районі доклали рук й комунальники. Які проклали труби й залишили по собі повній розгардіяш.

З питанням щодо впорядкування вулиць Чечелівського району жителі неодноразово звертались до мерії Дніпра. Втім поки що марно.

Тим часом в мерії нам завили — цьогоріч ніяких робіт по цих вулицях не відбудеться. На 2021-й вже створили перелік зі 100 прибудинкових територій, які планують капітально реконструювати. На ці роботи вже заклали 400 мільйонів гривень.

Щодо незакінченої роботи працівників КП “Теплоенерго”, то вони призупинені через погіршення погодних умов. Як тільки все нормалізується, комунальники завершать укладання труб та приведуть навколишню ділянку до ладу.

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