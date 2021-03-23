Азам цифрових технологій збираються навчити 6 мільйонів українців

Грамотність в маси. Азам комп’ютерних технологій збираються навчити 6 мільйонів українців. Програму запровадило Міністерство цифрової трансформації. Моніторинг показав, що таких знань потребує більш як половина населення. На державному порталі “Дія” запровадили цілий проєкт – osvita.diia.gov.ua, куди може зайти кожен охочий. Уроки зробили у форматі мінісеріалів з базової цифрової грамотності, навчання для вчителів, студентів чи тих, хто потребує фінансових навичок. Всього понад 50 проєктів. Після онлайн курсів можна навіть скласти тест й отримати сертифікат.

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