Мешканців вулиці Танкістів побоюються, що їхні будинки сповзуть у балку

Мешканці вулиці Танкістів живуть наче на полігоні. Усе через роботи з прокладання газових мереж, які тривають ще з листопада! У Дніпрогазі обіцяли закінчити все до березня. Та терміни черговий раз змінені. Люди бояться, що їхні будинки сповзуть в утворені рівчаки, адже зовсім поряд — балка. Наш Єгор Ромахло розбирався — коли ж нарешті біди жителів вулиці Танкістів закінчаться.

Вулиця Танкістів повністю відповідає своїй назві. Аби пересуватись цією дорогою, потрібен гусеничний транспорт. На перший погляд і не скажеш, що це вулиця, на якій живуть люди. Газівники усе тут розрили ще 4 тижні тому й просто поїхали.

Ми вже були тут наприкінці січня. Тоді роботи велися на середині вулиці. З траншей стирчали труби, а трактори не квапилися усе це засипати. Зараз ці провалля усунули. Та от оновити асфальт, мабуть, забули. Й продовжили рити траншеї вже нижче, впритул до балки.

Будинок Катерини знаходиться поряд із траншеями. Жінка переймається, що через ці затоплені рівчаки житло може сповзти у балку. Саме тому вже викликала на місце рятувальників.

Та у ДСНС нічим допомогти не змогли. Порадили звертатись до міськради чи до Дніпрогазу. Тим часом ями викопали й на сусідній вулиці Черняховського. Через земляні завали люди тут ледве можуть дістатися власних домівок.

Аби достукатись до Дніпрогазу, мешканці писали звернення в усі можливі інстанції. Та отримували лише відписки.

У самому ж Дніпрогазі категоричні — затримок у роботі немає. Мовляв, йдуть за графіком, адже березень ще не закінчився.

Ба більше, газівники запевняють, що більша частина робіт виконана і залишилось лише прибрати територію. Тим часом траншеї продовжують наповнятися водою. Й мешканцям вулиці Танкістів залишається лише сподіватися, що ями закопають швидше, ніж почнуть руйнуватися їхні будинки.

Якщо ви стали учасником комунального конфлікту або бачите приклади негаразду в іншій сфері життя, зв’яжіться з новинами 11-го каналу.

Наш мобільний телефон 098 11 210 11.