Смітник посеред міста. У Дніпрі неподалік проспекту Гагаріна утворилося стихійне звалище. Від перехожих та автомобілістів його приховують щити, які вже почали розтягувати на метал. Найбільше обурені мешканці сусідніх будинків. Адже раніше це була зона відпочинку. Чому ніхто не займається впорядкуванням цієї території – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Колись за цими залізними щитами був дитячий майданчик. Потім — невеличкий ринок. А зараз повноцінний смітник та наркокубло. І це зовсім поряд з проспектом Гагаріна!

Важко уявити, однак колись тут була зона відпочинку. Та потім раптом усе це прибрали, дерева вирубали, а на місці майданчику з’явився стихійний ринок. Який так само несподівано і зник три роки тому. Залишивши по собі тільки сміття та обмальовані й напіврозібрані щити, які мали б слугувати шумоізоляцією та захищати двір від пилу з дороги.

Пані Інна зазвичай із донькою обходить це місце десятою дорогою. Особливо ввечері, коли тут збираються так звані “вершки суспільства”.

Мешканці цього двору постійно звертаються до міськради та депутатів, аби ті посприяли впорядкуванню території. Однак реакції — нуль.

У мерії коментувати цю інформацію відмовилися. Однак, з власних джерел нам стало відомо, що дана територія дійсно є предметом судової тяганини. Облаштування тут ринку мерія вважала незаконним, тож його прибрали. Але юридично ділянку відвоювати досі не вдалося.

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