У середмісті з’явився сервіс електросамокатів напрокат

Зручна альтернатива громадському транспорту! У Дніпрі запустили сервіс прокату електросамокатів. Знайти їх можна по GPS, а залишити у спеціально відведених зонах. Скільки коштує поїздка та чи комфортне пересування? Новий сервіс вже випробував наш Владислав Авдієнко та готовий поділитися враженнями. Дивимось!

У Львові, Києві, Одесі, а тепер й в Дніпрі. Здолати короткі відстані відсьогодні можна електросамокатом напрокат. Наразі сервіс охоплює центр міста — від пам’ятника Слави до парку Глоби та Набережну — від університету Нобеля до скверу Прибережного. У цій зоні організатори розмістили сотню самокатів та 11 точок паркування.

Сервіс працює цілодобово. Однієї зарядки вистачає на 4 години, організатори обіцяють постійно підзаряджати акумулятори. Максимальна швидкість – 20 кілометрів на годину. Їхати можна і тротуаром і проїжджою частиною. Чи комфортно? Ми перевірили на собі. І вже маємо, що порадити — об’їжджайте бруківку! Гарною дорогою ж їхати зручно.

Ціна – 10 гривень за розблокування самокату, 3 гривні — хвилина поїздки. У цю вартість також входить страхування на випадок ДТП.

Від крадіжок захистять GPS трекери, впевнені організатори. За станом самокатів також постійно слідкуватимуть. Щоправда, заклик залишати їх на паркувальних майданчиках, дніпряни, схоже не почули.

Сервіс шерінгу самокатів у міськраді називають європейською практикою, в перспективі він має стати повноцінною складовою міського транспорту.

Щоб скористатися сервісом, вам знадобиться мобільний застосунок KIWI.