У середмісті з’явився сервіс електросамокатів напрокат

29.03.2021 17:58

Зручна альтернатива громадському транспорту! У Дніпрі запустили сервіс прокату електросамокатів. Знайти їх можна по GPS, а залишити у спеціально відведених зонах. Скільки коштує поїздка та чи комфортне пересування? Новий сервіс вже випробував наш Владислав Авдієнко та готовий поділитися враженнями. Дивимось!

У Львові, Києві, Одесі, а тепер й в Дніпрі. Здолати короткі відстані відсьогодні можна електросамокатом напрокат. Наразі сервіс охоплює центр міста — від пам’ятника Слави до парку Глоби та Набережну — від університету Нобеля до скверу Прибережного. У цій зоні організатори розмістили сотню самокатів та 11 точок паркування.

Сервіс працює цілодобово. Однієї зарядки вистачає на 4 години, організатори обіцяють постійно підзаряджати акумулятори. Максимальна швидкість – 20 кілометрів на годину. Їхати можна і тротуаром і проїжджою частиною. Чи комфортно? Ми перевірили на собі. І вже маємо, що порадити — об’їжджайте бруківку! Гарною дорогою ж їхати зручно.

Ціна – 10 гривень за розблокування самокату, 3 гривні — хвилина поїздки. У цю вартість також входить страхування на випадок ДТП.

Від крадіжок захистять GPS трекери, впевнені організатори. За станом самокатів також постійно слідкуватимуть. Щоправда, заклик залишати їх на паркувальних майданчиках, дніпряни, схоже не почули.

Сервіс шерінгу самокатів у міськраді називають європейською практикою, в перспективі він має стати повноцінною складовою міського транспорту.

Щоб скористатися сервісом, вам знадобиться мобільний застосунок KIWI.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Через жахливі дороги потерпає приватний сектор Соборного району 

30.03.2021 18:43

Жителі проспекту Поля непокояться через аварійні дерева

30.03.2021 18:29

На проспекті Гагаріна реконструюють пішохідну зону

30.03.2021 18:19

В області +464 нових хворих на коронавірус

30.03.2021 18:08

У Дніпрі збираються завершити опалювальний сезон

30.03.2021 17:55

Сталі відомі переможці театрального конкурсу “Січеславна”

30.03.2021 17:46
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com