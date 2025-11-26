Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку, кілька ключових напрямів розмови. Перше – ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами – по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально. Окремо – ППО малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво. Наше українське виробництво – це гарантія захисту, українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях. Виконуємо також і запити бригад – після моєї поїздки у фронтові райони. Один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення. Звісно, детальні доповіді по ситуації на фронті були – по ключових напрямках. Куп’янськ, Покровськ, Гуляйполе. Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це – основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України. Росіяни всюди у світі розносять, що Україна начебто не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. І зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк – це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію – єдину причину, чому війна затягується. Я хочу подякувати всім нашим воїнам, які саме так відчувають ситуацію, і кожному, хто зараз, як і завжди, допомагає нашій армії, допомагає нашій державі.

Я хочу відзначити за підсумками боїв цими днями на Куп’янському напрямку воїнів 127-ї важкої механізованої бригади та 475-го окремого штурмового полку. Дякую вам, воїни! За бої на Донеччині – 82-га і 95-та десантно-штурмові бригади, 25-та повітрянодесантна бригада, 25-й окремий штурмовий батальйон, 1-й штурмовий полк, 132-й окремий розвідувальний батальйон, 425-й окремий штурмовий полк. Дякую вам! Запорізька область – воїни 5-ї та 92-ї штурмових бригад, підрозділи 1-го, 33-го і 225-го окремих штурмових полків. Дякую! Сумщина – підрозділи 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Дякую!

Ще одне.

Вже почалися виплати за програмою зимової підтримки – і тим, хто оформив заявку в Дії, також через Укрпошту. Вже почались виплати, зокрема, і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах із Росією. Тільки в таких громадах є вже більш ніж 133 тисячі заявок через Укрпошту, загалом через мережу Укрпошти – майже 550 тисяч заявок. Кількість у Дії – майже 11 мільйонів заявок. Важливо оформити заявку саме в цьому році, до Різдва. Використати можна буде і наступного року – на комуналку, на визначені інші потреби і, звичайно, – на підтримку нашої армії через донати волонтерам. Кожен прояв підтримки має значення. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!