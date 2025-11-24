“Мирний” план Трампа-Путіна: Якою буде доля Дніпра і Дніпровщини?

“Мирний” план Трампа-Путіна – топтема останніх днів. У Женеві завершилися перемовини між українською та американською делегаціями. За даними офісу президента проєкт угоди вдалося доопрацювати. Якою буде доля Дніпра і Дніпровщини? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

