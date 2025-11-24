“Мирний” план Трампа-Путіна: Якою буде доля Дніпра і Дніпровщини?

24.11.2025 18:44
Video thumbnail for youtube video cdtd2djs2go

“Мирний” план Трампа-Путіна – топтема останніх днів. У Женеві завершилися перемовини між українською та американською делегаціями. За даними офісу президента проєкт угоди вдалося доопрацювати. Якою буде доля Дніпра і Дніпровщини? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 25.11.2025

25.11.2025 8:08
meshkaczi-kam-yanskogo-vzyaly-uchast-u-treningah-z-bezpeky

Мешкаці Кам’янського взяли участь у тренінгах з безпеки

24.11.2025 12:34
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.11.2025

24.11.2025 8:08
Video thumbnail for youtube video cjahvta0lmm

Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України

23.11.2025 21:39
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 23.11.2025

23.11.2025 8:09
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 22.11.2025

22.11.2025 8:05