Мешкаці Кам’янського взяли участь у тренінгах з безпеки

24.11.2025 12:34
meshkaczi-kam-yanskogo-vzyaly-uchast-u-treningah-z-bezpeky

У Кам’янському провели масштабні тренінги з безпеки. Під час повномасштабної війни вміння діяти в критичній ситуації мають вирішальне значення. Масштабні дводенні навчання, спрямовані на формування базових навичок домедичної допомоги серед цивільних мешканців. Участь у тренінгах взяли освітяни, працівники комунальних установ, волонтери та містяни. Протягом двох днів опановували теорію та практичні навички, необхідні для правильних і швидких дій у разі надзвичайних ситуацій. Під час навчань учасники працювали зі справжніми професіоналами. До Кам’янського прибули інструктори, які мають великий досвід роботи в умовах бойових дій та кризових ситуацій.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.11.2025

24.11.2025 8:08
Video thumbnail for youtube video cjahvta0lmm

Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України

23.11.2025 21:39
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 23.11.2025

23.11.2025 8:09
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 22.11.2025

22.11.2025 8:05
Video thumbnail for youtube video n0e4fnnix7s

Єдність потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир – звернення Президента

21.11.2025 17:12
sluzhba-zajnyatosti-dopomagaye-vidpovidalnomu-biznesu-pidtrymuvaty-inicziatyvy-shho-formuyut-bezbar-yerne-seredovyshhe

Служба зайнятості допомагає відповідальному бізнесу підтримувати ініціативи, що формують безбар’єрне середовище

21.11.2025 14:07