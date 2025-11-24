Мешкаці Кам’янського взяли участь у тренінгах з безпеки

У Кам’янському провели масштабні тренінги з безпеки. Під час повномасштабної війни вміння діяти в критичній ситуації мають вирішальне значення. Масштабні дводенні навчання, спрямовані на формування базових навичок домедичної допомоги серед цивільних мешканців. Участь у тренінгах взяли освітяни, працівники комунальних установ, волонтери та містяни. Протягом двох днів опановували теорію та практичні навички, необхідні для правильних і швидких дій у разі надзвичайних ситуацій. Під час навчань учасники працювали зі справжніми професіоналами. До Кам’янського прибули інструктори, які мають великий досвід роботи в умовах бойових дій та кризових ситуацій.

