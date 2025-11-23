Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя!

Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови, багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас.

Також говорив сьогодні з Президентом Франції Емманюелем Макроном, з прем’єр-міністрами Канади, Хорватії, Люксембургу. Говорили щойно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом – я всім дякую! Ще – багато повідомлень. Усі підтримують, дають поради, дають інформацію, і я хочу подякувати кожному, хто дає цю допомогу для нас – для всієї України. І важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб усе було працездатним. Україна ніколи не хотіла війни, ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре. Дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Завтра – теж не менш активний день. Інтереси України захищаємо. І сила нашої позиції – державної позиції, народної української позиції – у тому, що це наша спільна позиція. Єдність українців у захисті своїх національних інтересів і нашої незалежності, нашого суверенітету – це те, що спрацьовує. Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація йде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб’єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність, рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців – чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету. Люди мають вигравати від усіх політичних рішень, і саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком, над усіма документами і з усіма партнерами. Дякую всім у світі, хто з Україною! Дякую Америці, Президенту Америки, усім лідерам Європи та світу, які відчувають, що зараз може бути вирішене.

Слава Україні!