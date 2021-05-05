Помер Жан Мельников. Прощання із Народним артистом України відбудеться 6 травня

2 травня, на 85-му році життя, помер почесний громадянин міста Дніпро, головний режисер академічного театру Драми та комедії Жан Олександрович Мельников. Ще випускником Дніпропетровського театрального училища, у 1958 році він був зарахований у трупу театру й прослужив йому понад шістдесят років. Глядачі пам’ятають числені ролі талановитого актора й роботи режисера-постановника Жана Мельникова. Він виходив на сцену навіть у поважному віці й не переставав дивувати своїм мистецтвом.

Прощання із Жаном Мельниковим відбудеться у стінах театру Драми та комедії 6 травня з 10-ї до 12-ї години.