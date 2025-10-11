Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Перш за все я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині. Росіяни завдали удару цієї ночі по Одесі, це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання. Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години.

Сьогодні було вже кілька важливих міжнародних розмов, і саме енергетика, енергетика – це ключові речі. Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. Це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах, там де це потрібно. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем.

Я говорив із Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці, в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить Росія і як вона намагається скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході.

Великі шанси там на те, що угода спрацює. Що більше миру, що більше безпеки в одному регіоні, то більше можливостей це дає всім у світі. Україна завжди саме з такої позиції закликає світ підтримувати наш захист, підтримувати нашу роботу тут, у Європі, заради безпеки.

На жаль, Росія – це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там, у Росії, залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни. Розраховуємо, що Сполучені Штати Америки та всі інші наші партнери будуть надалі сильно діяти, сильно тиснути заради того, щоб наші люди відчули підтримку, мали захист, щоб Україна була здатною вистояти.

Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю. Дякую. Сьогодні ж говорив із Премʼєр-міністром Канади, і теж передусім про наші потреби в протиповітряній обороні, в енергетичній підтримці. Добре йде наша програма PURL, яка дає змогу купувати американську зброю, зокрема ракети для «петріотів». Я дякую всім партнерам у НАТО, хто вже в програмі, і ми будемо вдячні Канаді за розширення її участі.

Також скоординували наші контакти з іншими лідерами, з іншими країнами. За підсумками сьогоднішніх розмов з лідерами вже дав необхідні доручення нашій команді – військовим, Офісу, Міністерству закордонних справ. Результати мають бути.

Дякую всім, хто з нами, дякую всім, хто з Україною! І дякую хто з нашими людьми, хто допомагає нашій державі, хто допомагає нашим громадам, всім тим, хто зараз цього потребує. Важливо підтримувати одне одного – вся Україна тоді стане сильнішою.

Слава Україні!