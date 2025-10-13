Мільйони на благоустрій? Вражаючі тендери у Дніпрі!

Мільйони на благоустрій? Шість мільйонів на ремонт лавок у сквері, а на прибирання опалого листя – цілих вісім мільйонів. Вражаючі тендери у Дніпрі! Чому так дорого місту обходиться благоустрій? Як чиновники коментують доцільність таких витрат під час війни? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

