Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.10.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 12.10.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1327-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару та 82 авіаційних удари, застосував одну ракету, скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4476 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4804 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка, Приморське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Затишок, Бойківка, Федорівка, Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Малинівка, Полтавка, Олександроград, Павлівка, Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська шість разів атакували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське, Степногірськ, Степове та в бік Приморського.

Минулої доби на Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, десять артилерійських систем, 244 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!