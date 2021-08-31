На Клочко-6 та Лівобережному-3 відкрили воркаут майданчики

Спорт без обмежень. На житломасивах Клочко-6 та Лівобережний-3, за сприяння народного депутата Дмитра Кисилевського, відкрили воркаут майданчики, на які так довго чекали місцеві.Обидва спорткомплекси універсальні. Займатися тут можуть усі – від дітлахів до людей поважного віку. Відкриття перетворилось на справжнє свято. Адже показати, як правильно використовувати майданчик та мотивувати власним прикладом, приїхали професійні воркаутери.

Біля школи №139, що на житломасиві Клочко-6, справжній спортивний ажіотаж. Тут відкрили новенький воркаут майданчик. Маленька Поліна випробовує його однією з перших. Від неї оцінка “відмінно”.

Турніки різного рівня, лавки для преса, бруси, кільця, антивандальна груша та багато інших знарядь – юного воркаутера Романа від майданчика просто не відтягнути. Хоче випробувати усе.

І це не просто майданчик. Це справжній спорткомплекс. Займатися тут може кожен без жодних обмежень – у будь-якому віці та з різним рівнем підготовки. Професійні воркаут спортсмени кажуть, цей комплекс вважається одним з кращих за наповнюваністю та універсальністю.

У місцевій школі тренування з воркауту тривають вже півтора року. Спеціально для цього у спортивній залі встановили тренажери. Втім, кажуть батьки, вони чекали саме на ось такий великий комплекс, який відкриває для дітей безліч можливостей. До того ж і уроки фізкультури тепер стануть більш насиченими.

Спортивне свято продовжилось і біля школи №135, що на житломасиві Лівобережний-3. Тут відкрили такий самий майданчик. Його одразу уподобали місцеві дітлахи.

А зірки воркауту так само провели відкрите тренування. Аби всі знали – як правильно виконувати вправи.

Встановлення цих двох воркаут майданчиків – ініціатива народного депутата Дмитра Кисилевського. Створення умов для відпочинку та дозвілля мешканців його округу – серед пріоритетів. Тож він шукає усі можливості, аби таких місць ставало дедалі більше. Адже для віддалених мікрорайонів міста проблема з дозвіллям підлітків стоїть особливо гостро.

За ініціативи Дмитра Кисилевського, на лівому березі встановлено шість сучасних воркаут комплексів. Такі самі є в Рибальському, на Ігрені, Північному та Самарівці.