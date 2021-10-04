Фермери змушені викидати кавуни, через колосальний врожай

Для любителів смугастих ягід – справжнє свято, а для виробників – грандіозний провал. Цьогоріч в Україні – колосальний врожай кавунів. Баштанних так багато, що фермерам доводиться віддавати їх за безцінь, або навіть просто знищувати. Водночас на ринках та в магазинах кавуни зовсім не дешеві. За кілограм просять не менше 5 гривень. Чому одні буквально викидають товар, а інші беруть за нього чималі гроші?

Днями це відео одного з херсонських фермерів облетіло весь інтернет! Чоловіки викидають цілу вантажівку стиглих кавунів.

Автор відеозапису – житель села Виноградове. Цьогоріч кавунів у нього вродило так багато, що каже не знає що з ними робити – купувати ніхто не хоче.

А ці кадри нам надіслав власник фермерського господарства на Дніпропетровщині. У нього відносно невелика плантація кавунів – всього півтора гектара, але цьогорічний врожай – цілих сімдесят п’ять тонн. Та смугасті ягоди і досі лежать на полі.

Вже розпочався жовтень, а кавунів на вулицях Дніпра – наче у середині літа. Перед входом до центрального ринку – величезна точка продажу баштанних. Охочих придбати кавуни – вистачає. За кілограм тут просять 6 гривень.

Продавець розповідає: кавуни продає тут з середини серпня. Реалізував вже не одну партію. Везуть їх з Херсонської області – поставки тривають і зараз.

Кавуни традиційно продають і на житломасивах. Ця точка – біля дороги на третій Перемозі. Кавуни – на будь-який смак та гаманець.

Сезон кавунів триває і в супермаркетах – на прилавках їх вдосталь і навіть можна обрати з-поміж кількох сортів. ось такий звичайний смугастий кавун вагою трохи більш як 8 кілограмів обійдеться приблизно у 45 гривень.

Смугастий – 5,39 за кіло, зелений безнасінний – 10, 79. Тут баштанні з Херсонської та Запорізької областей. Нові партії надходять регулярно. У мережі кажуть: розпродають абсолютно все. Та клієнти впевнені: ціна могла б бути трохи нижчою.

Експерти кажуть: врожай кавунів цьогоріч – насправді колосальний – в рази більший, ніж торік. Втім, вартість все ж доступна, а ціна – абсолютно виправдана.

І якщо для любителів кавунів цей сезон – справжній подарунок, то для фермерів – грандіозний провал. Є господарства, що взагалі не заробили нічого, а є й такі, що навіть зазнали збитку. Через рясні дощі ранній кавун не вродив, а холодна весна перенесла сезон пізнього ближче до кінця літа. Через це фермери не змогли домовитися про експорт кавунів – торік за кордон вивезли 16 тонн, а зараз – лише 5.

Тож єдиний вихід для фермерських господарств – все ж заздалегідь налагоджувати зв’язки з іншими країнами. Ну а просто зараз – саме час виробникам проявити соціальну відповідальність і не знищувати врожай, а передати його до закладів інтернатів та дитбудинків та закладів для людей похилого віку – там вони точно не будуть зайвими, кажуть експерти. Допомогти фермерам може й кожна пересічна людина – просто купивши кавун.