Музичний альбом, створений на унікальній апаратурі, що генерує звуки, презентували у Дніпрі

Треки для релаксу, концентрації та натхнення! У Дніпрі представили музичний альбом, створений на унікальній апаратурі, що генерує звуки – модульному синтезаторі. Над платівкою автор працював протягом року. Що хотів донести своє музикою та чи вдалося підкорити слухача? Перші враження гостей презентації.

Ігор Ялівець у музиці вже 20 років. Грає в декількох гуртах, проте сьогодні презентує дебютний сольний проєкт – Still life. Що у перекладі означає – “натюрморт”. На платівці – треки в жанрі мінімалізм та ембієнт. Музикант прагнув зробити їх максимально легкими.

Розповідає: усі звуки з альбому створив сам – на модульному синтезаторі – спеціальній апаратурі, що генерує будь-які звуки.

Запрошені на презентацію гості діляться враженнями.

Наразі вінілові платівки переживають друге народження, тож Still life вирішив випустити саме в такому форматі, ділиться автор. Втім вже за пару тижнів альбом буде доступний на всіх стрімінгових майданчиках.