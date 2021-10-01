З 1 жовтня лікарняні листи переходять в онлайн

Тотальна діджиталізація. Лікарняні листи переходять в онлайн. Медичне нововведення почало діяти вже сьогодні – 1 жовтня. В уряді переконані: це спростить життя лікарям, пацієнтам і навіть роботодавцям. Та що про електронні лікарняні думають медики, які вже випробували нововведення в тестовому режимі, – знає наша Валерія Бовша.

Анастасія була серед останніх, хто отримав паперовий лікарняний лист – буквально кілька днів тому. Дівчина занепокоєна: не уявляє, що буде, коли сімейні лікарі перейдуть на оформлення електронних. Адже навіть заповнення картки онлайн не завжди проходить гладко.

До того ж каже, роботодавці вже застерігають працівників: незрозуміло, яка ситуація буде з виплатами по електронних лікарняних листах.

Саме задля боротьби з корупцією цю системи й вирішили запровадити. Мовляв, раніше в Інтернеті за кількасот гривень можна було придбати підробні документи. Нині ж в електронній системі можна перевірити – скільки листів непрацездатності виписав лікар і кому. Таким чином, підрахували, держава заощаджуватиме до 4 мільярдів гривень на рік. А ще така система має спростити життя лікарям та пацієнтам. А як на ділі?

З електронними лікарняними в окремих медзакладах України почали працювати ще у червні. Потроху підключалися все нові й нові лікарні. І от у Новомосковську їх виписують вже цілий місяць.

Пані Євгенія – сімейна лікарка з 10-річним досвідом. До всіх нововведень ставиться позитивно, тож за тестування системи електронних лікарняних взялася з ентузіазмом. За місяць отримала неабиякий досвід. Та виявилося, є чимало нюансів.

Втім ці недосконалості, каже, ускладнюють тільки роботу лікаря – пацієнт врешті 100% отримає свій документ. Хіба що людям в черзі доведеться посидіти довше, доки триватиме оформлення лікарняного. Та якби система працювала коректно, каже фахівчиня, вона насправді б полегшила роботу.

У Новомосковських амбулаторіях провели навчання усіх сімейних лікарів, докупили необхідне обладнання – тож до остаточного переходу на електронні лікарняні були повністю готові. Тепер сподіваються, що всі технічні негаразди будуть вирішені найближчим часом.

Втім дороги назад немає – медичне нововведення запрацювало. Аби оформити електронний лікарняний, необхідно прийти на прийом до сімейного лікаря. Той створює електронний медичний висновок. Звідти лікарняний потрапляє до Пенсійного фонду, де й формується листок непрацездатності – за ним і нараховують виплати. Пацієнт отримує відповідне сповіщення на телефон. На сайті Пенсійного фонду роботодавець з першого дня може побачити листок.

Залишається сподіватися, що найближчим часом систему таки відпрацюють і вона по-справжньому стане зручною для лікарів, пацієнтів та роботодавців.