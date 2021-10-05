Трансплантацію кісткового мозку вперше провели в обласній дитячій лікарні

Епохальна подія. У серпні фахівці обласної дитячої лікарні провели першу у регіоні трансплантацію кісткового мозку. За такі надскладні процедури до цього бралися лише столичні медики. Або ж хворим доводилося їхати за кордон. Першим пацієнтом став хлопчик, який бореться зі злоякісним онкологічним захворюванням.

Цей маленький хлопчик – справжній боєць. Протягом трьох років боровся зі злоякісним онкологічним захворюванням. Кілька операцій, три цикли складної хімії. Втім хвороба раз у раз поверталась. Тож, аби зупинити процес рецидиву пухлини, вирішили застосувати високодозну хімію.

Саме через те, що під час такої високодозної хімії гинуть не лише пухлинні клітини, а й кісткового мозку, й була потрібна трансплантація. За словами лікарів, це в рази збільшує вірогідність повного одужання. У випадку з маленьким Максимом – це була аутотрансплантація. Це коли хворий отримує власний кістковий мозок, оскільки він не уражений пухлинними клітинами.

За кілька тижнів після такої маніпуляції кістковий мозок хлопчика запрацював. Нині маленький пацієнт почувається добре. Втім, згадує мама, дні очікування були найтяжчі. Хлопчик був з татом у окремому боксі, тож вона з ним спілкувалась лише по відеозв’язку. Втім, коли її нарешті пустили до сина, – щастю не було меж.

Така аутотрансплантація кісткового мозку, яку зробили маленькому Максиму, – це справжній прорив. Раніше її робили лише у кількох столичних клініках або за кордоном. Та ось довезти туди встигали не всіх пацієнтів. Те, що тепер аутотрансплантація доступна і у нас – заслуга великої команди професіоналів.

Наступним кроком у обласній дитячій лікарні має стати трансплантація від родинних та неродинних донорів. Це дозволить сформувати повний цикл лікування.