Батьки, які привозять дітей до шкіл автівками, масово створюють аварійні ситуації

Затори та аварійні ситуації через нахабне паркування! Водії масово порушують правила дорожнього руху поряд зі школами. Йдеться про батьків, які привозять дітей на навчання або забирають після уроків. Подекуди їхні автівки займають єдину смугу для руху. А іноді стають другим рядом.

8-ма ранку, вулиця Антоновича – потопає в заторі. Єдина смуга для руху в напрямку центру міста – зайнята автівками. Батьки, що привезли своїх чад до школи, висаджують їх просто на проїжджій частині.

Водіям доводиться об’їжджати затор по зустрічній. Керманичі ж запаркованих кажуть: не мають іншого виходу.

До слова, просто навпроти школи є паркування.

А ось вже інша школа – номер 23 – біля Історичного музею. Ще не встигли закінчитися уроки, а уздовж дороги зайняті вже усі паркомісця. Автовласники шикуються в другий ряд. Відтак в напрямку центру міста залишається усього одна смуга. У поліції кажуть – це грубе порушення ПДР.

У міськраді ж радять водіям не шукати собі виправдань. А ставити автівки подалі й супроводжувати дітей до шкіл пішки.

Також, додають в мерії, розглядали можливість облаштувати додаткові паркування в районі шкіл номер 148 та 23.

Отож відповідальність за затори та аварійні ситуації – виключно на сумлінні водіїв. Чиновники додають: наразі в місті є майже 8000 безкоштовних паркомісць, треба їх шукати. Цьогоріч у планах облаштувати ще більше 20-ти стоянок.