Триває будівництво траси Дніпро – Решетилівка. Залишилось звести менше 30 кілометрів

07.10.2021 17:09
Триває будівництво траси Дніпро - Решетилівка. Залишилось звести менше 30 кілометрів

Наймасштабніший дорожній проєкт. У напрямку Києва будують новий шлях національного значення Н-31. Це так звана Решетилівська траса. З якої 60 кілометрів приходиться на Дніпропетровщину. Найскладніший її елемент – естакада, яку будують за унікальним для України методом.

Мостовики, дорожники і важка техніка працюють цілодобово. Нова траса Н-31 розв’яже декілька проблем. У нашій області вона дозволить спрямувати транспорт в обхід сіл Дніпровського району.

За мостом через канал Дніпро-Донбас укладають останні 29 з половиною кілометрів. Передбачено понад п’ятдесят штучних споруд. Наймасштабнішим об’єктом є естакада довжиною у 600 метрів. Її зводять унікальним інженерним способом, який ще не використовували в Україні. Зараз тривають підготовчі роботи.

За естакадою роблять піщану основу дорожнього полотна. Далі зводять ще три малі й великі мости. Проєктом передбачили й тунелі для проїзду сільгосптехніки та вільного проходу тварин. Будівництво траси відбувається в рамках президентської програми «Велике будівництво».

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