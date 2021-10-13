У Підгородному і Новомосковську оголосили надзвичайну ситуацію

13.10.2021 18:36
У Підгородному і Новомосковську оголосили надзвичайну ситуацію

Холодні кабінети в школах та палати в лікарнях. У Підгородному і Новомосковську оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу зриву опалювального сезону. Бюджетні організації виходять на торги в Прозоро, а газ за обіцяною кабміном ціною, їм ніхто не пропонує. Нагадаємо, 30 вересня був підписаний меморандум між Кабміном та мерами міст про непідвищення тарифів. Олена Городецька продовжить.

Ігор Краснопольський навчається в випускному класі 11-го ліцею Новомосковська. Розповідає, в приміщенні холодно, тож доводиться добряче утеплюватись.

Температура в класах в середньому на рівні 14 градусів. Тож учнів всіх 17 шкіл Новомосковська, а це понад 8 тисяч хлопців та дівчат, відправили на примусові канікули.

Директор КП “Новомосковськтеплоенерго” запевняє, місто готове до опалювального сезону. Проблема виникла тільки у бюджетних установ, які закупають газ через систему Прозоро.

Відсутність газу за ціною 16,87, як це передбачено меморандумом, поставила під загрозу початок опалювального сезону.

В Україні понад 7 тисяч бюджетних установ. І укладання договорів з кожною з них потребує чимало часу.

За рішенням такої комісії надзвичайний стан був оголошений у Новомосковську та Підгородному.

Ситуація, яка сталася в кількох населених пунктах Дніпропетровщини, виникла через повільне укладання договорів з бюджетними установами, запевняють очільники області.

Також заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук підтвердив, що оголошення надзвичайних ситуацій у регіонах — це лише технічний момент для прискорення укладання договорів із постачальниками газу. Тож керівники різних рівнів впевнені, Дніпропетровщина буде з теплом! У сховищах газу достатньо як для потреб населення, так і для соціальної сфери.

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