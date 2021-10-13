Вже тиждень сотня мешканців одного з під’їздів на вулиці Осінній без газу

Готують їжу на електричних плитках або обмежуються сухпайками. Вже тиждень сотня мешканців одного з під’їздів на вулиці Осінній живуть без блакитного палива. Люди обурені – адже й досі не знають причини вимкнення послуги. У ситуації розбиралась наша Юлія Кочет.

Втім, дива не стається – і цілий під’їзд, а це із сотню людей – вже тиждень сидять без газу. Софія Михайлівна каже – маленька електроплита ситуацію не рятує. Аби банально зварити суп, потрібно години зо три. Сніданок доводиться готувати ще вдосвіта. У квартирі пенсіонерів ще й автономне опалення і, через відсутність газу, у трубах крижана вода. Тож навіть помити руки неабияке випробування.

Газ у 4 під’їзді будинку 11 по вулиці Осінній зник ще минулого тижня. Блакитне паливо, кажуть люди вимкнули без попередження. І більше не увімкнули. Мешканці у відчаї, у пошуках допомоги телефонують в усі можливі інстанції. А газовикам – щодня. У відповідь чують – чекайте. Причини, чому й досі сидять без газу, жителям ніхто не повідомив.

Попереду чотири офіційних вихідних, тож що робити – люди взагалі не розуміють.

Газовики пояснюють – отримали виклик від когось із мешканців щодо відсутності газопостачання у під’їзді. Тож аварійна бригада тимчасово вимкнула газ, аби провести діагностику та, у разі потреби, ремонт.

За словами газівників, вони не можуть потрапити у 3 квартири. Тому діагностика і затягується. А без огляду кожного приміщення вони не можуть встановити -у чому проблема та усунути її. Тож кажуть, фахівці, сподіваються на співпрацю із мешканцями.