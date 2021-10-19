Дніпропетровщина в червоній зоні. У центрах вакцинації величезні черги

Дніпропетровщина увійшла до червоної епідемічної зони. Таке рішення прийняла Державна комісія ТЕБ і НС через поширення СОVID-19 в області. Відсьогодні обмежили роботу магазинів та ресторанів, спортзалів та кінотеатрів, музеїв та і театрів. Продовжити роботу вони можуть лише за умови зелених ковід- сертифікатів у працівників та відвідувачів. До того ж, Відтепер навчатися очно зможуть тільки учні початкових класів шкіл та вихованці дитсадків. Решта – дистанційно. Втім, питання про навчання поки не стоїть. Адже Школи у Дніпрі після введення в регіоні “червоної” зони пішли на канікули з 18 жовтня, на тиждень раніше запланованого.

Майже вісім сотень нових хворих за минулу добу, 14 людей — померли. На Дніпропетровщині темпи поширення коронавірусу значно перевищують тогорічні показники. У стаціонарах із підтвердженим діагнозом три тисячі пацієнтів. Лікарі та увесь медперсонал працюють на межі можливостей

Щодоби госпіталізують по кілька сотень пацієнтів з коронавірусом. Нині у Мечникова усі ліжка під Ковід-19 зайняті, а це дві сотні місць. Реанімація переповнена втричі.

Відсьогодні область увійшла до «червоної» зони епіднебезпеки. З обмеженнями мають працювати кафе, ресторани та їдальні. А ще – торгово-розважальні заклади, кінотеатри, спортзали, музеї і театри. Вони можуть продовжити роботу лише за умови повної імунізації працівників. СОVID-сертифікати повинні мати при собі і відвідувачі. Альтернатива – наявність негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години. Або експрес-тесту на визначення антигена. Можна надати і е-довідку про одужання з порталу Дія.

Ми з вами знаходимось в обласному центрі вакцинації.Як ви бачите — тут довжелезні черги. І більшість щепитимуться вперше. У самому центрі кажуть, охочих вакцинуватися сьогодні удесятеро більше.

Півкілометрові черги та мінімум дві години очікування — це реалії тих, хто кинувся щеплюватися лише зараз. Адже більшість роботодавців відтепер вимагають у співробітників ковід- сертифікат.

Такого ажіотажу у центрі вакцинації не чекали.Тож від завтра тут обіцяють змінити логістику роботи.

А в цьому ресторані до нових умов червоної зони підготувались заздалегідь. Кухарі і офіціанти зробили по 2 щеплення ще влітку. Тож нині заклад приймає відвідувачів, звичайно, вакцинованих.

Міський громадський транспорт поки працює. Обмеження червоної зони не торкнулися і внутрішньообласних перевезень. А ось для міжрегіональних та міжнародних поїздок правила вже від 21 жовтня будуть змінені.

Тож у поліції проводять роз’яснення серед перевізників про необхідність дотримання карантинних вимог. Крім того, Держпродспоживслужба та Нацполіція перевірятимуть легальність роботи установ та закладів у червоній зоні. Правоохоронці вже встановили на планшети програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.