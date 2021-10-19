На вулиці Янтарній відкрили інклюзивний сквер

19.10.2021 13:10
На вулиці Янтарній відкрили інклюзивний сквер

Відпочинок, доступний всім! На вулиці Янтарній з’явився інклюзивний сквер. Тепер діти з інвалідністю, що мешкають на житломасиві Калинівський, мають місце для активного дозвілля. Їхні батьки звернулися до народного депутата України Дмитра Кисилевського, аби він допоміг пристосувати зону відпочинку до потреб їхньої малечі. Нардеп знайшов можливість – і ось діти вже грають в оновленому сквері.

Пішохідні доріжки, вуличне освітлення, огорожа по всьому периметру та спеціальні гойдалки – це новий інклюзивний сквер на житломасиві Калинвський Раніше тут був звичайний невеличкий дитячий майданчик – нині ж є все необхідне для активного відпочинку різних дітей з особливими потребами.

Сашкові найбільше подобається орбітрек – хлопець живе неподалік, тож оцінив оновлену зону відпочинку одним із перших. У хлопця ДЦП – обладнання у цьому сквері якраз підходить тим, хто має такі порушення, ділиться його мати.

Раніше місцеві жителі, що мають дітей з інвалідністю, звернулися до народного депутата Дмитра Кисилевського з проханням пристосувати це місце до потреб малечі. Так склалося, що саме тут вони зазвичай збираються і гуляють. Нардепу вдалося залучити приватне фінансування для реалізації проєкту.

У День відкриття інклюзивного скверу батьки дітей, а також місцеві активісти вийшли на суботник – люди обіцяють, що підтримуватимуть тут порядок.

Створення умов для дозвілля та відпочинку жителів лівобережжя Дніпра – частина передвиборчої програми Дмитра Кисилевського. До реалізації подібних проєктів народний депутат долучає місцевих мешканців, міську владу та промислові підприємства. За останній час за сприяння депутата вдалося реконструювати пішохідну частину на вулиці Космонавтів – у Придніпровську – а також сквери на житломасиві Лівобережний-3 та Березинці. Ще кілька проєктів будуть реалізовані до кінця року.

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