У Кам’янському привітали захисників

19.10.2021 13:24
У Кам’янському привітали захисників

У День Покрови Пресвятої Богородиці та День козацтва у Кам’янському привітали наших захисників. Відзначили ветеранів військових частин та згадали загиблих кам’янчан. В урочистостях взяли участь перші особи міста, волонтери та громадськість.

Близько сотні кам’янчан зібралися біля пам’ятного меморіалу на майдані Героїв, аби віддати шану захисникам Незалежності. Розпочали урочистості церемонією покладання квітів.

З самого початку війни на Донбасі захищає Україну Олександр Малофєєв. Ціну миру чоловік добре знає.

Тримаються на передовій і дівчата. Катерина Іваненко розповідає, що військовослужбовець у її рідній 56 бригаді вже ціла рота, за стійкістю вони не поступаються чоловікам.

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