На житловому масиві Північний пройшов фестиваль «З козацтвом у серці»

Занедбаний стадіон перетворили на чудову галявину для відпочинку. Та організували там для дітлахів навчання з історії козацтва – з розвагами. На житловому масиві Північний вперше пройшов фестиваль «З козацтвом у серці». Захід зібрав понад тисячу відвідувачів.

А потім з дотриманням заходів безпеки- лунає вибух.

Діти із захопленням слухають розповіді про те, якою була старовинна зброя. Козак Павло з Запоріжжя залюбки розповідає і згадує, як сам малюком зацікавився історією козацтва і потім це стало справою його життя.

На мікрорайоні «Північний», який називають депресивним, активно вирує творчий підхід до розваг на фестивалі « З козацтвом у серці». Діти опановують стрільбу з лука та катаються верхи на конях та віслюках.

Надія- відвідувачка фестивалю народилась і живе на Північному, на цьому масиві народились і живуть її батьки і діти. Жінка радіє такому заходу і жаліється, що подібне відбувається дуже рідко.

Ідея використати покинутий стадіон для створення козацького містечка належить Івану Дубровіну.

Активісти самотужки розчистили від сміття колишнє футбольне поле і звернулись за підтримкою до Фонду Марії Пінчук «За дітей».

Захід масштабний за задумом. Запросили гостей з Запоріжжя та Києва, підключили депутата міськради Ігоря Турчина.

Свято було наповнене українськими піснями. Їх виконували як молоді виконавці, що роблять перші кроки на сцені так і вже добре відомі містянам, такі як група “Бакенбарди”.

Відвідувачі фестивалю “З козацтвом у серці” висловлюють надію на те, що захід стане традиційним.

Завершилось свято дивовижним фаєр-шоу с елементами акробатики.