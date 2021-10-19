Сучасні сільські жінки, які вони?

19.10.2021 14:10
Сучасні сільські жінки, які вони?

15 жовтня у світі відзначили День сільської жінки. За даними ООН, вони становлять близько чверті населення планети. Й виготовляють більш ніж половину світового продовольства. В Україні таких жінок понад 8 мільйонів, близько сорока відсотків з них мають вищу освіту. Одні у селі із народження. А є й такі, що стають селянками з власної волі.

Тетяна – наша колишня колега. Після медійної кар’єри займала інші посади і досить високі. Але п’ять років тому життя змінилось, після того, як придбала хату у селі.

Так містянка у декількох поколіннях перетворилась на селянку.

До цього було лише літературне уявлення про сільське життя з біленькими хатами, вишиванками та піснями. Реальність же виявилась дещо іншою. Але вона жінці сподобалась.

Тепер замість мегаполісної колотнечі – 20 соток землі з овочами, фруктами та домашніми улюбленцями поруч.

Крок за кроком Тетяна знаходила все більше беззаперечних переваг сільського життя.

Сьогодні навіть нерідка відсутність мобільного зв’язку та електроенергії не переконають Тетяну повернутись у місто. Чоловік хоча й не одразу, але також переїхав до села.

Тепер у подружжя щоденна працетерапія. Яка приносить неабиякий врожай.

Але справжнім захопленням для Тетяни стали помідори. Чорний принц, пікаділі – тільки екзотичних сортів вирощує зо два десятки. І якщо минулого року був неврожай, то цього сезону – як із рогу достатку. Їхній смак відчуватимуть і взимку.

Сільське життя – це щоденна фізична праця, каже Тетяна. І це не залишає міста дурним думкам. Називає себе щасливою жінкою. І не жалкує, що одного дня змінила квартиру на село.

Попереду багато планів. Зробити другий поверх у хаті, балкон, де б можна було пити каву зранку, великий сад, терасу та цілу плантацію помідорів. І жодної думки аби повернутись у місто. Бо життя у Новомиколаївці виявилось набагато цікавішим, ніж уявлялось.

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