Нікопольським лікарням передали кисневі концентратори та засоби індивідуального захисту

Вчасна допомога й підтримка хворих на коронавірус та медиків, що їх лікують, знову на порядку денному. Українська промислова компанія Інтерпайп разом з благодійним фондом “Відродження регіону” передала кисневі концентратори й велику партію засобів індивідуального захисту шпитальним базам Нікополя.

Компанія Інтерпайп допомагає лікарням з самого початку пандемії коронавірусної інфекції. І цього разу, коли кількість хворих зростає з кожним днем, компанія відгукнулася на прохання нікопольських медиків допомогти. У лікарні доставили необхідне обладнання та засоби індивідуального захисту.

Зараз у шпитальній базі нікопольської лікарні номер 4 знаходиться сто п’ятдесят хворих на коронавірус . Всі тяжкої або середньої тяжкості захворювання. Медики, що їх лікують, також потребують захисту. Тому Інтерпайп і фонд “Відродження регіону” передали їм близько 10 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту. Серед них захисні маски, халати, окуляри, шапочки, щитки.

Нікопольському центру первинної медично-санітарної допомоги передали п’ять кисневих концентраторів. Їх будуть використовувати сімейні лікарі, які доглядають за пацієнтами, що лікуються вдома або проходять реабілітацію після важкої форми коронавірусу.

Загальна сума допомоги склала близько 420 тисяч гривень.

З початку пандемії компанія Інтерпайп разом із фондами Олени та Віктора Пінчук витратила на боротьбу з коронавірусом на національному та регіональному рівнях понад 10 мільйонів доларів.