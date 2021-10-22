Дніпряни не можуть дістатись на роботу через карантинні обмеження

22.10.2021 18:07
Дніпряни не можуть дістатись на роботу через карантинні обмеження

Вранці не можуть дістатися роботи, а увечері – потрапити додому. Дніпряни стали заручниками нових карантинних обмежень на громадському транспорті. З якими труднощами зараз стикаються люди та чи варто сподіватися на покращення ситуації.

Автобуси й тролейбуси проїжджають повз або беруть по кілька пасажирів до салону. У такому режимі вже три дні працює увесь громадський транспорт Дніпра.

Це – одна з найпопулярніших зупинок Лівого берега – вулиця Образцова. У годину-пік тут збираються десятки охочих дістатися центру. Утім, із новими карантинними правилами, їхні шанси майже нульові.

Аби сісти бодай на щось, що прямує на той бік міста, люди виходять заздалегідь. Однак, марно. Проміжні зупинки водії ігнорують. Лише інколи зупиняються, коли хтось виходить. У такому випадку люди у прямому сенсі штурмують транспорт.

Нові реалії обурюють дніпрян. Це, кажуть, просто знущання.

Деякі не витримують та викликають таксі.

Самі ж водії кажуть: людей на зупинках дуже шкода. Однак порушувати карантинні правила не ризикують.

Вранці люди не можуть дістатися роботи, а увечері – повернутися додому. Аби потрапити до автобуса, треба вистояти кілометрову чергу.

У міськраді людей заспокоюють. Кажуть: наразі транспорт працює у штатному режимі. Для зручності навіть збільшили кількість рухомого складу. Однак, якщо число інфікованих зростатиме – запровадять більш жорстокі обмеження.

Водночас за дотриманням карантинних вимог у міському громадському транспорті слідкують правоохоронці.

За порушення карантинних обмежень на транспортників накладають штраф від ста сімдесяти до двохсот п’ятдесяти п’яти гривень. За перевезення пасажирів стоячи – від сімнадцяти тисяч гривень.

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