Дніпропетровщина має найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Україні

В Україні понад чотирнадцять з половиною тисяч нових випадків коронавірусної хвороби за добу. Дніпропетровщина залишається в лідерах. В тому числі і за летальністю. За вчора в нас було зафіксовано 62 смерті. І це найбільший показник по країні. У лікарнях закінчуються вільні місця.

1065 нових інфікованих за добу. На Дніпропетровщині ковід-показники не меншають навіть під час вікенду. Майже третину випадків – фіксують в обласному центрі. До цієї цифри підтягується і Павлоград. У середньому в медзакладах відведених під коронавірусних хворих ліжка заповнені на сімдесят п’ять відсотків. В 21 лікарні, яка першою почала приймати таких пацієнтів, місця взагалі закінчуються.

З усіх пацієнтів тринадцять невакциновані. Вони найтяжчі. Часто, і пацієнти середньої важкості потребують кисневої підтримки.

На сьогодні в області щеплення зробили майже півтора мільйона мешканців. Аби спрацювали і вакцинація, і жорсткі обмеження, що почали діяти після входження Дніпропетровщини в червнону зону, потрібен час, кажуть медики.

Медики вкотре закликають не вірити фейкам і не боятися вакцинуватись. Це єдиний спосіб уникнути ускладнень від хвороби, а для деяких це гарантія залишитись живим.