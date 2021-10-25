Як Дніпропетровщина живе в умовах червоної зони

25.10.2021 18:46
Як Дніпропетровщина живе в умовах червоної зони

Чи встигає Дніпропетровщина забезпечувати виконання планів з будівництва аеропорту, втілювати земельну реформу та збирати врожай в умовах червоної зони. Сьогодні, під час публічного звіту, розповідали у Дніпропетровській облдержадміністрації.

Уже тиждень як Дніпропетровщина у червоній епідемічній зоні. Більшість громадських, культурних та розважальні закладів працюють в обмеженому режимі. Однак великі будівництва не повинні зупинятися. До них належить зведення аеропорту.

Аеропорт у Дніпрі зараз може прийняти чотириста тисяч пасажирів на рік. По завершенні будівництва це буде від мільйона шістсот до чотирьох мільйонів, запевняє Володимир Орлов.

Ще одна важлива тема – земельна реформа. В області вже уклали тисячу шістсот договорів на продаж ділянок. Зросла і орендна плата. Збільшилися надходження до бюджету.

Аграрії регіону завершують збір пізніх сільськогосподарських культур. У багатьох районах сіють озимі зернові.

Прокоментував Володимир Орлов і вакцинацію від коронавірусу.

Імунізована майже третина дорослого населення Дніпропетровщини. Працюють 217 амбулаторних пунктів щеплення, 117 мобільних бригад. Відвідувачів приймають понад 30 Центрів масової вакцинації. Один з таких минулого тижня відкрили на залізничному вокзалі Дніпра.

Загалом у регіоні щеплення від коронавірусу зробили понад півтора мільйона громадян. Двома дозами вакцинувалися більш ніж 632 тис людей.

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