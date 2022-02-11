Прапор опозиції Білорусі перед міськрадою Дніпра  спричинив міжнародний скандал  

На алеї перед міськрадою державний прапор Республіки Білорусь замінили на біло-червоно-білий. Це стяг тамтешньої опозиції, який став символом боротьби із режимом Лукашенка. Реакція не забарилась – і Посольство цієї країни висловило своє категоричне невдоволення! У Білорусі навіть відкрили кримінальну справу проти мера Дніпра. Мовляв, такі дії розпалюють національну ворожнечу. Як коментує ситуацію Борис Філатов та уродженці Білорусі, які мешкають в Україні, — дивіться у наступному сюжеті.

Державний прапор Республіки Білорусь замінили на біло-червоно-білий, який символізує опозицію тамтешній владі. Це викликало справжній міжнародний скандал.

Замінили прапор Білорусі тут, перед міською радою, де височіють флагштоки національних громад, що мешкають у Дніпрі. Рішення у такий спосіб висловити протест режиму Лукашенка прийняла молодіжна рада міста посилаючись на волевиявлення громадськості.

Та в посольстві Республіки Білорусь таки дії, м’яко кажучи, не схвалили. У офіційній заяві йдеться про образу. Натомість міський голова Дніпра підкреслив, що замінити прапори вирішила саме громадськість, і це виявлення свободи та демократії.

Своєю чергою Генпрокуратура Республіки Білорусь відкрила кримінальне провадження проти міського голови Філатова — за розпалювання національної ворожнечі.

Та, на відміну від думки посольства Білорусі, дехто з її громадян схвалює заміну прапорів у Дніпрі. І визнають такий вчинок важливим для підтримки опозиції нинішній владі в Білорусі.

Жінка, з якою ми записали інтерв’ю, – уродженка Білорусі та у Дніпрі мешкає вже багато років. Не показує своє обличчя і не називає ім’я з міркувань безпеки. Події в Білорусі ще з 20-го року переживає дуже складно і знаходиться у постійній напрузі. Її сестра зараз за ґратами, як і багато друзів і знайомих. Все через протести опозиції, які вони підтримали.

За думкою інших білорусів ми поїхали до Сурсько-Литовського. Місцеві жителі – нащадки переселенців з-під Могильова, які оселилися тут з кінця 18-го сторіччя. Серед опитаних нами представників національної громади, більшість відповідали, що поза політикою. Дехто висловлюється, втім обережні зі словами. А от пан Віктор більш радикальний у своїй думці. Чоловік чистокровний білорус й висловлює свою підтримку тамтешній владі.

Тим часом прапор білоруської опозиції біля міськради знімати не збираються, мовляв – це питання вирішене.