У Дніпрі перевірили стоянки для машин на предмет їхньої легальності

Нелегальні, так звані “нічні стоянки” цього разу шукали на лівобережжі Дніпра. Перша адреса, на яку виїхала інспекція міськради, — вулиця Осіння. Здається, на цьому майданчику дотримуються правил розташування машин, і захисний навіс в наявності.

Та ось показати документи на ведення діяльності власники стоянки відмовляються.

Та врешті, коли словесна перепалка закінчилась, працівники департаменту міськради таки оформили припис власникам. Тепер вони мають п’ять днів, аби пред’явити дозвільнІ документи на оренду землі й ведення бізнесу.

Рейд продовжився вже на Слобожанському проспекті, в районі 115 будинку. Стоянка за цією адресою вже втретє потрапляє у поле зору інспекторів. Ще торік власник мав надати документи, втім цього так і не сталося.

В результаті припис залишили просто на стіні. Подальше майбутнє цієї стоянки залежить від того, чи з’явиться її господар та чи покаже договір на оренду землі й ведення діяльності.