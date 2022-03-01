Не потрібно хаотично будувати блокпости та займатися самодіяльністю – Філатов

Дніпро має все необхідне для оборони міста. Ситуація контрольована, сформована матеріально-технічна та продовольча база. Мешканців закликали не займатися самодіяльністю. Про це під час брифінгу повідомив Дніпровський міський голова Борис Філатов.

«Не потрібно хаотично будувати барикади, ставити блокпости і займатися самодіяльністю. Це може завадити логістиці, роботі наших військових, правоохоронців і тероборонців. Проїзду машин швидкої допомоги, комунального транспорту. Краще звертатися до керівників міських райадміністрацій. Там чітко координуватимуть дії. Підкажуть, яка допомога потрібна та буде найбільш ефективною», – розповів Борис Філатов.

Він зазначив, що обласний центр забезпечений паливом, продуктами, медикаментами. Працює громадський транспорт.

«Автобуси їздять в обмеженому режимі. Електротранспорт і метрополітен працює у штатному режимі. На маршрутах 700 одиниць транспорту. Він курсує з 7:00 до 18:00. Адже водіям потрібно повернутися додому до початку комендантської години, яка діє з 20:00», – додав Борис Філатов.

Мешканців області застерегли: заборонено знімати на фото та відео блокпости, дислокацію та пересування військової техніки. Це стратегічна інформація, яку не можна розголошувати.

Триває шостий день повномасштабного військового нападу Росії на Україну. Він почався вранці 24 лютого.