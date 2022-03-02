Мешканцям Дніпропетровщини нагадали правила проїзду через блокпости

Всі державні дороги Дніпропетровщини проїзні. Жодних обмежень руху немає. Про це під час брифінгу розповів начальник служби автодоріг Дніпропетровської області Олександр Коломійцев. Він нагадав мешканцям регіону правила проїзду через блокпости.

«Вся інфраструктура Дніпропетровщини стабільно працює. На державних дорогах проходить перевірка документів. Працюють Нацполіція, ЗСУ, Тероборона, Нацгвардія. З собою потрібно мати паспорт, документи на авто», – зазначив Олександр Коломійцев.

Під’їжджаючи до блокпосту, потрібно завчасно підготувати документи, наголосив він. Зменшити швидкість, вимкнути фари та увімкнути аварійне освітлення. На місцях перевірки документів заборонено вести відео і фотозйомку. Без дозволу військових не слід виходити з авто. Потрібно чітко відповідати на питання. Бути готовим на вимогу відкрити багажник для огляду. Після різко набирати швидкість заборонено.

«Якщо плануєте поїздку за межі області і вам потрібна інформація щодо стану доріг, у нас працює цілодобова диспетчерська служба за телефоном 095 009 70 90. За вчора отримали 200 звернень», – розповів Олександр Коломійцев.

Він нагадав, що в області діє комендантська година – з 20:00 до 06:00. Підкреслив, що це слід враховувати, плануючи поїздку.