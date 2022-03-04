Ситуація на Дніпропетровщині спокійна та стабільна – Богоніс

04.03.2022 10:16

Станом на ранок на Дніпропетровщині – стабільна та спокійна ситуація. Область – під охороною поліції, військових, сил територіальної оборони. Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

«В області спокійно. Продовжуємо забезпечувати порядок у містах та селах регіону. Проводимо роботу з виявлення ворожих груп та щодня затримуємо диверсантів, – сказав заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. – Вдячні мешканцям за пильність. Та свідоме дотримання комендантської години».

Він нагадав – з 20:00 до 06:00 в області продовжує діяти комендантська година. У цей час слід знаходитися вдома.

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