У Дніпрі та області надходження радіоактивних речовин не перевищує допустимих значень.

04.03.2022 10:06

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології здійснює постійний моніторинг обстановки в зоні спостереження Запорізької АЕС у режимі реального часу.

Станом на 8:00 четвертого березня показники радіаційного фону становлять:  13 мкР/год (113 нЗв/год).

Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) – 30 мкР/год, 300 нЗв/год.

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснюватиме щоденне інформування про стан радіаційної обстановки та повідомлятиме про його зміни.

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