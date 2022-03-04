У Дніпрі та області надходження радіоактивних речовин не перевищує допустимих значень.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології здійснює постійний моніторинг обстановки в зоні спостереження Запорізької АЕС у режимі реального часу.

Станом на 8:00 четвертого березня показники радіаційного фону становлять: 13 мкР/год (113 нЗв/год).

Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) – 30 мкР/год, 300 нЗв/год.

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснюватиме щоденне інформування про стан радіаційної обстановки та повідомлятиме про його зміни.