В Україні запустили внутрішній роумінг
Можна буде перемикатися між мережами, якщо виникнуть проблеми зі зв’язком
Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком, про це повідомили компанії в спільному пресрелізі.
Національний роумінг дозволить абонентам перемикатися на мережі інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора. Така можливість з’явиться 7 березня.
Послугу спільно запустили «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell разом з Мінцифри, Держспецзв’язку, Нацкомісією з комунікацій та Асоціацією операторів зв’язку.
Перш за все, роумінг буде підключений в зоні активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі – в Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом – на всій території України.
«При зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв’язок іншого оператора», – пояснюють оператори.
Задля надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключений для абонентів контрактної форми обслуговування, а протягом трьох наступних днів буде підключена решта абонентів.
Як підключитися
- Відключити в телефоні автовибір мережі.
Для Android: налаштування – мобільна мережа (підключення) – оператор.
Для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі.
- Знайти й вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.
- Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
- Перевірити можливість проходження дзвінка, смс.
Що треба знати
- Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується.
- Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів.
- Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.
- Якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон.
- Раз на день треба намагатися повернутися до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.
Оператори зауважують, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі, що може впливати на якість роботи деяких послуг.