Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно)

08.03.2022 9:43

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:
особового складу – понад 12 000 осіб,
танків ‒ 303 од,
бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
артилерійських систем – 120 од,
РСЗВ – 56 од,
засоби ППО – 27 од,
літаків – 48 од,
гелікоптерів – 80 од,
автомобільної техніки – 474 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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